Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı sürüyor. Son maç gününde oynanacak olan Konyaspor-Altınordu maçı hakkındaki tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Süper Lig ekibi Konyaspor, kupanın 4. turunda Manisa Futbol Kulübünü 7-1'lik skorla elemişti. Altınordu ise Fethiyespor'u eleyerek bu noktaya geldi. Peki, Konyaspor-Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

KONYASPOR-ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Konyaspor ile Altınordu karşı karşıya geliyor. İki takımın zorlu mücadelesi 17 Aralık Perşembe günü saat 13.00'de başlayacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadele, Kovid-19 önlemleri nedeniyle seyircisiz geçecek. Maçın hakemleri ise Mustafa Kürşad Filiz, Mehmet Yıldırım ve Ogün Kamacı olacak.

HANGİ KANALDA?

Tüm Ziraat Türkiye Kupası maçlarında olduğu gibi, 5. tur maçlarının her biri A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Konyaspor-Altınordu maçı da A Spor'dan Perşembe günü saat 13.00'de izlenebilecek.

15 ARALIK SALI

13.00 Kasımpaşa-Muğlaspor

15.00 Ç. Rize-Eskişehirspor

17.00 Y. Malatya-Hekimoğlu Trabzon

18.30 Göztepe-Bursaspor

21.00 Galatasaray-Darıca GB

16 ARALIK ÇARŞAMBA

13.00 BB Erzurumspor-Esenler Erokspor

14.00 Gaziantep-Kocaelispor

16.00 Alanyaspor-Adanaspor

18.15 Trabzonspor-Adana Demir

21.00 Fenerbahçe-Karacabey

17 ARALIK PERŞEMBE