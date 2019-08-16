Konyaspor, Ankaragücü maçının provasını yaptı

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, MKE Ankaragücü maçının provasını maçın oynanacağı stadyumda gerçekleştirdi.

2019-2020 Cemil Usta Sezonu 1'inci hafta maçında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek olan Konyaspor, maç hazırlığı kapsamında taktik bir çalışma gerçekleştirdi. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman koşu ve topla ısınma hareketleri ile başladı. Taktik çalışma ile devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı. Antrenmana takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Volkan Fındıklı ile Paolo Hurtado katılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Antrenmandan detaylar

(FOTOĞRAFLI)

DHA