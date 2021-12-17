Spor Toto Süper Lig'de heyecan 17.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Konyaspor ile Antalyaspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu doğrultuda maçı izlemek isteyenler için Konyaspor - Antalyaspor canlı izle | Konyaspor - Antalyaspor maçı BeIN Sports HD 3 canlı yayın izle linki başlıklarına haberimizde yer verdik...

KONYASPOR - ANTALYASPOR CANLI İZLE

Konyaspor ile Antalyaspor arasındaki maç 18 Aralık 2021 Cumartesi günü saat 16.00'da Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda başladı.

Zorlu mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ve Caner Özaral yapıyor.

KONYASPOR - ANTALYASPOR CANLI İZLE

KONYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI BEIN SPORTS HD 3 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Konyaspor ile Antalyaspor arasında oynanan maç BeIN Sports HD 3 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

BeIN Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

KONYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI BEIN SPORTS HD 3 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Serdar, Hadziahmetovic, Soner, Bytyqi, Rahmanovic, Cikalleshi.

Antalyaspor: Boffin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Poli, Bünyamin, Milosevic, Güray, Amilton, Doğukan, Mukairu.

SÜPER LİG'DE 17.HAFTA PROGRAMI

16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Nef)

19 Aralık Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

16.00 Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük (Gürsel Aksel)

16.00 Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)