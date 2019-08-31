Konyaspor Antalyaspor maçı hangi kanalda | Konyaspor Antalyaspor canlı izleme linki

İki takım Konyaspor Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Süper Lig - 3. Maç Günü ekranlarda olacak.

Kullanıcılar Konyaspor Antalyaspor maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Konyaspor Antalyaspor canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Konyaspor Antalyaspor maçı hangi kanalda

Süper Lig'de 3. hafta maçında Konyaspor sahasında Antalyaspor ile üç puan mücadelesi verecek. Aykut Kocaman'ın öğrencileri taraftarının desteği ile maçtan galip ayrılmak istiyor. Antalyaspor ise deplasmanda puan ya da puanlar peşinde.

Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 19:15'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Konyaspor Antalyaspor canlı izleme linki

Süper Lig'de yeni sezona Ankaragücü ve deplasmanda Galatasaray beraberlikleri ile başlayan Konyaspor üçüncü hafta maçında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Bu sezonun ilk galibiyeti almak isteyen Yeşil-Beyazlılar Antalyaspor'u eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor.

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Sezonun ilk maçında Göztepe'yi yenen ancak ikinci hafta Denizlispor'a sahasında mağlup olan Antalyaspor ise deplasmanda galibiyet peşinde olacak.

Konyaspor - Antalyaspor muhtemel 11'ler...

Kullanıcılar Konyaspor Antalyaspor maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Konyaspor Antalyaspor canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Konyaspor: Serkan, Skubic, Anicic, Ali, Ferhat, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali, Milosevic, Miya, Bajic

Antalyaspor: Boffin, Sangare, Angelo, Bahadır, Celustka, Ufuk, Charles, Amilton, Aatif, Serdar, Dala