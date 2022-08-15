Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 2. Hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Konyaspor ile Başakşehir arasında oynanan maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Konyaspor - Başakşehir maçı canlı izle | Konyaspor - Başakşehir maçı Bein Sports HD2 canlı yayın izle linki haberimizde...

KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig 2022- 2023 sezonunun 2.haftasındaki Konyaspor- Başakşehir maçı 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 19.15'de başlayan maçı hakem Sarper Barış Saka yönetiyor. Saka'nın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Özgür Ertem yapıyor.

KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE

KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI BEİN SPORTS HD2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Konyaspor- Başakşehir maçı BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebiliyor.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI BEİN SPORTS HD2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ