Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor, evinde son şampiyon Başakşehir'i ağırlayacak. Şampiyonluğun ardından bu sezonunda favorileri arasında görülen Başakşehir, sezona iyi bir giriş yapamamıştı. Ancak ligde oynanan son 3 karşılaşmadan galip ayrılan Başakşehir, 3 maçlık galibiyet serisini bu maçta da devam ettirmek istiyor. Süper Lig tarihinde Başakşehir ile oynadığı 18 maçın sadece ikisini kazanan Konyaspor (7B 9M), bu galibiyetleri ilk ve son karşılaşmalarda aldı (Ekim 2007 & Temmuz 2020). Konyaspor deplasmanında çıktığı son Süper Lig maçını dört gol yiyerek kaybeden Başakşehir (3-4), daha önceki yedi ziyaretinde toplam üç gol yemiş ve rakibine mağlup olmamıştı (3G 4B). Peki, Konyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan Konyaspor - Başakşehir maçı, bugün saat 16.00'da başlayacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran Digitürk, beIN SPORTS kanalları aracılığıyla tüm Süper Lig maçlarını izleyicilerle buluşturuyor. Pazar günü saat 16.00'da başlayacak olan Konyaspor - Başakşehir mücadelesi de beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen ve şifreli yayınlanacak.