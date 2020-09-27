Konyaspor - Beşiktaş maçı başladı! Beşiktaş:1 Konyaspor:0

Süper Lig'in 3. hafta maçında, Konyaspor evinde Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 20 dakika 0-0'lık beraberlikle geçildi.

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Skubic, Uğur, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Ömer Ali, Milosevic, Shengelia, Cikalleshi.

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, Nsakala, Dorukhan, Ljajic, Mensah, Atakan, Boyd, Güven.

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM

3. dakikada Konyaspor, sağ kanattan serbest vuruş şansı elde ederken Shengelia'nın yaptığı ortayı kaleci Ersin yumruklayarak uzaklaştırdı.

19. dakikada Konyaspor etkili geldi. Sol kanattan hızlı gelişen atakta Shengelia'nın penaltı noktasından yaptığı vuruşu N'Sakala, yatarak yaptığı müdahale ile kornere yolladı.

26. dakikada Beşiktaş'ta Güven Yalçın, sağ kanattan topu taşıdı. Güven'in yaptığı orta, kaleci Sehic'te kaldı.

28. dakikada Beşiktaş'ta Vida, orta sahada kayarak yaptığı müdahale Beşiktaş kalesinde kornere neden oldu.

GOL | 28. dakikada korner şansı yakalayan Konyaspor, vuruşu hemen kullanırken yapılan ortada Shengelia, kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.

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