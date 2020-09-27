Azerbaycan'dan Ermeni askeri birliğinin komutasına 'Teslim olun' çağrısıKonyaspor - Beşiktaş maçı başladı! Beşiktaş:1 Konyaspor:0Haftanin'de 7 terörist öldürüldü!MHP lideri Bahçeli'den Ermenistan'a tepki: "Karabağ Türk'ündür Türk vatanıdır"Ege Denizi'nde korkutan deprem!İçişleri Bakanı Soylu: 'Söylenecek değil, yapılacak işler yapılıyor'Azerbaycan, Ermenistan savaşı son durum nedir? Azerbaycan, Ermenistan olayıGüner Özkul kimdir? Münir Özkul'un kızı Güner Özkul babasını anlattı!Esra Erol'a sosyal medyadan büyük tepki! Esra Erol Kapatılsın!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a destek mesajı: Tüm imkanlarımızla yanlarındayız
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Konyaspor - Beşiktaş maçı başladı! Beşiktaş:1 Konyaspor:0

Konyaspor - Beşiktaş maçı başladı! Beşiktaş:1 Konyaspor:0

Süper Lig'in 3. hafta maçında, Konyaspor evinde Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Konyaspor, 28. dakikada Shengelia'nın attığı golle Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.

Konyaspor - Beşiktaş maçı başladı! Beşiktaş:1 Konyaspor:0

Süper Lig'in 3. hafta maçında, Konyaspor evinde Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 20 dakika 0-0'lık beraberlikle geçildi.

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Skubic, Uğur, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Ömer Ali, Milosevic, Shengelia, Cikalleshi.

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, Nsakala, Dorukhan, Ljajic, Mensah, Atakan, Boyd, Güven.

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM

3. dakikada Konyaspor, sağ kanattan serbest vuruş şansı elde ederken Shengelia'nın yaptığı ortayı kaleci Ersin yumruklayarak uzaklaştırdı. 

19. dakikada Konyaspor etkili geldi. Sol kanattan hızlı gelişen atakta Shengelia'nın penaltı noktasından yaptığı vuruşu N'Sakala, yatarak yaptığı müdahale ile kornere yolladı. 

26. dakikada Beşiktaş'ta Güven Yalçın, sağ kanattan topu taşıdı. Güven'in yaptığı orta, kaleci Sehic'te kaldı. 

28. dakikada Beşiktaş'ta Vida, orta sahada kayarak yaptığı müdahale Beşiktaş kalesinde kornere neden oldu.

GOL | 28. dakikada korner şansı yakalayan Konyaspor, vuruşu hemen kullanırken yapılan ortada Shengelia, kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi. 

-

Konyaspor - Beşiktaş maçı başladı! Beşikta:1 Konyaspor:0

Konyaspor - Beşiktaş maçı başladı! Beşikta:1 Konyaspor:0

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT