Konyaspor-Beşiktaş maçı CANLI İZLE | A SPOR CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunun ardından çeyrek final karşılaşmalarıyla futbol şöleninin sürdüğü kupada, çeyrek finalde Beşiktaş-Konyaspor maçı oynanacak. Beşiktaş, kupada son olarak Çaykur Rizespor'u 1-0 geçmişti. Konyaspor ise son 16 turunda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1'le geçmişti. Peki, Konyaspor-Beşiktaş Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu mücadelesi Konyaspor-Beşiktaş arasında oynanacak. Zorlu karşılaşma, 11 Şubat Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi, Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Serkan Çimen üstlenecek.

A SPOR YAYIN AKIŞI BUGÜN

07:00 Sabah Sporu - canlı

10:00 Avrupa’dan Futbol

12:00 Spor Ajansı - canlı

14:00 Gün Ortası - canlı

15:00 Spor Gündemi - canlı

17:00 Kupa Günü - canlı

17:45 DEMİR GRUP SİVASSPOR - FRAPORT TAV ANTALYASPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

19:00 Türkiye’nin Kupası - canlı

20:45 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - BEŞİKTAŞ | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

22:30 Türkiye’nin Kupası - canlı

HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası'nın yayıncısı Turkuvaz Medya Grubu, Konyaspor-Beşiktaş maçının da yayıncılığını yapacak. Karşılaşma, A Spor ekranlarında izlenebilir olacak.

KUPADA DİĞER MAÇLAR

9 Şubat Salı

20.45: Fenerbahçe - Medipol Başakşehir

10 Şubat Çarşamba

20.45: Galatasaray - A. Alanyaspor

11 Şubat Perşembe

17.45: DG Sivasspor - FT Antalyaspor

20.45: İH Konyaspor - Beşiktaş