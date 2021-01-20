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Konyaspor-Beşiktaş maçı CANLI İZLE | A SPOR CANLI YAYIN

Futbolda Süper Lig'in yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası heyecanı da devam ediyor. Çeyrek finalde, Beşiktaş ile Konyaspor karşılaşacak. Peki, Konyaspor-Beşiktaş Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Konyaspor-Beşiktaş maçı CANLI İZLE | A SPOR CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunun ardından çeyrek final karşılaşmalarıyla futbol şöleninin sürdüğü kupada, çeyrek finalde Beşiktaş-Konyaspor maçı oynanacak. Beşiktaş, kupada son olarak Çaykur Rizespor'u 1-0 geçmişti. Konyaspor ise son 16 turunda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1'le geçmişti. Peki, Konyaspor-Beşiktaş Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu mücadelesi Konyaspor-Beşiktaş arasında oynanacak. Zorlu karşılaşma, 11 Şubat Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi, Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Serkan Çimen üstlenecek. 

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DEMİR GRUP SİVASSPOR - FRAPORT TAV ANTALYASPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

Türkiye’nin Kupası - canlı

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - BEŞİKTAŞ | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

Türkiye’nin Kupası - canlı

HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası'nın yayıncısı Turkuvaz Medya Grubu, Konyaspor-Beşiktaş maçının da yayıncılığını yapacak. Karşılaşma, A Spor ekranlarında izlenebilir olacak. 

KUPADA DİĞER MAÇLAR

9 Şubat Salı

20.45: Fenerbahçe - Medipol Başakşehir

10 Şubat Çarşamba

20.45: Galatasaray - A. Alanyaspor

11 Şubat Perşembe

17.45: DG Sivasspor - FT Antalyaspor

20.45: İH Konyaspor - Beşiktaş

Onur Çelik
Spor Editörü
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