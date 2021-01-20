Konyaspor-Beşiktaş maçı CANLI İZLE | A SPOR CANLI YAYIN
Futbolda Süper Lig'in yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası heyecanı da devam ediyor. Çeyrek finalde, Beşiktaş ile Konyaspor karşılaşacak. Peki, Konyaspor-Beşiktaş Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunun ardından çeyrek final karşılaşmalarıyla futbol şöleninin sürdüğü kupada, çeyrek finalde Beşiktaş-Konyaspor maçı oynanacak. Beşiktaş, kupada son olarak Çaykur Rizespor'u 1-0 geçmişti. Konyaspor ise son 16 turunda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1'le geçmişti. Peki, Konyaspor-Beşiktaş Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu mücadelesi Konyaspor-Beşiktaş arasında oynanacak. Zorlu karşılaşma, 11 Şubat Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi, Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Serkan Çimen üstlenecek.
KARŞILAŞMAYI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
A SPOR YAYIN AKIŞI BUGÜN
Sabah Sporu - canlı
Avrupa’dan Futbol
Spor Ajansı - canlı
Gün Ortası - canlı
Spor Gündemi - canlı
Kupa Günü - canlı
DEMİR GRUP SİVASSPOR - FRAPORT TAV ANTALYASPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
Türkiye’nin Kupası - canlı
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - BEŞİKTAŞ | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
Türkiye’nin Kupası - canlı
HANGİ KANALDA?
Türkiye Kupası'nın yayıncısı Turkuvaz Medya Grubu, Konyaspor-Beşiktaş maçının da yayıncılığını yapacak. Karşılaşma, A Spor ekranlarında izlenebilir olacak.
KUPADA DİĞER MAÇLAR
9 Şubat Salı
20.45: Fenerbahçe - Medipol Başakşehir
10 Şubat Çarşamba
20.45: Galatasaray - A. Alanyaspor
11 Şubat Perşembe
17.45: DG Sivasspor - FT Antalyaspor
20.45: İH Konyaspor - Beşiktaş