Konyaspor - Beşiktaş maçı için ilk 11'ler belli oldu
TÜRKİYE: Süper Lig - 12. Maç Günü kapsamında Konyaspor - Beşiktaş maçı oynanacak. Spor severler ise maçın 11'lerini merak ediyor. işte detaylar
İki takım Konyaspor - Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Süper Lig - 12. Maç Günü ekranlarda olacak. İşte ilk 11'ler!
STAT: Konya Büyükşehir Belediye Stadı
SAAT: 20.00
HAKEM: Fırat Aydınus
YAYIN: beIN Sports 1
Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İLK 11'LER
KONYASPOR: Serkan, Skubic, Diagne, Anicic, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Miya, Milosevic, Bajic
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, Burak Yılmaz
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
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