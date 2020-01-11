İki takım Konyaspor - Bursaspor karşı karşıya geliyor. Yapılan DÜNYA: Kulüpler Arası Dostluk Maçı ekranlarda olacak. Her iki takımın tarafı da büyük bit heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.

Peki Konyaspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Süper Lig ekibi Konyaspor ile TFF 1. Lig ekibi Bursaspor arasında oynanacak hazırlık maçı iki kulübün Youtube hesaplarından canlı yayınlanacak.

Konyaspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İkinci yarı hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekibi Konyaspor ile TFF 1. Lig ekibi Bursaspor karşı karşıya.

11 Ocak Cumartesi günü Antalya'da oynanacak Konyaspor - Bursaspor hazırlık maçı saat 15:00'de başlayacak.

Konyaspor - Bursaspor hazırlık maçı iki kulübün youtube hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

Konyaspor, 15 puanla Süper Lig'de 15. sırada yer alırken, Bursaspor ise 27 puanla TFF 1. Lig'de 6. sırada bulunuyor.