2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında lige verilen Milli aranın tamamlanmasıyla birlikte gözler yeniden Süper Lig'deki müsabakalara çevrildi. Bu kapsamda ligin 13. haftasında Konyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Bu zorlu karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Konyaspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

KONYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konyaspor - Çaykur Rizespor maçı 21 Kasım 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. İki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu müsabaka Konya'da, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

KONYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Çaykur Rizespor maçı Bein Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

KONYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Konyaspor - Çaykur Rizespor maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Bilal Gölen yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Alper Çetin görev alacak.