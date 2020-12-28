Süper Lig'de 15. haftanın son maçları bugün oynanacak maçlar ile tamamlanacak. Ligde heyecanın devam ettiği haftada Konyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Bu sezon ligde çıktığı 13 maçta 18 puan toplayan Konyaspor, 12. sırada yer alıyor. Çaykur Rizespor ise 13 maçta 18 puan toplayarak ligin 13. sırasında bulundu. Peki, Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

KONYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı bugün saat 16.00'da başlayacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi, hakem Burak Şeker yönetecek. Burak Şeker'in yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Cem Satman üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı da yayıncı kuruluş beIN SPORTS tarafından yayınlanacak. Futbolseverler, bu mücadeleyi saat 16.00'da beIN SPORTS HD 1'den naklen izleyebilir.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ