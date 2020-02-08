Konyaspor - Denizlispor maçı ne zaman? Konyaspor - Denizlispor maçı hangi kanalda?

İki takım Konyaspor - Denizlispor karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Süper Lig - 21. Maç Günü

ekranlarda olacak. Her iki takımın tarafı da büyük bit heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.

Peki Konyaspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Denizlispor, Konyaspor'a konuk olacak. Konyaspor ligde 21. haftaya 19 puanla 14. sırada girerken, konuk ekip Denizlispor ise 23 puanla 12. sırada yer alıyor.

Konyaspor - Denizlispor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Konyaspor ile Denizlispor arasındaki karşılaşma ile Süper Lig'de 21. hafta heyecanı devam ediyor. Hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği maçta iki takımın da puan kaybına tahammülü yok.

Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor, Denizlispor'u konuk edecek. 8 Şubat Cumartesi günü saat 14:00'te oynanacak olan karşılaşma, BeIN SPORTS HD 2 kanalından canlı izlenebilecek

S Sports nasıl izlenir?

S Sport Plus internet üzerinden yayın yapan bir platformdur. Dolayısıyla abonelik gerekmektedir. S Sport Plus’un uydu yayını yapmaması dolayısıyla frekans bilgileri bulunamamaktadır.

S Sport Plus uygulaması ile Premier Lig, Bundesliga NBA, Formula-1 ve UFC, MotoGP, ATP500 ve diğer spor içerikleri, aynı anda Tekrar-İzle, Seç-İzle seçenekleri ile izlenebiliyor.

beIN Sports nasıl izlenir?

Turksat4a

12379Mhz Horizantal(yatay)

DVB—Sembol Oranı 30000

FEC ¾

Muhtemel 11'ler...

Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Sukubic, Selim Ay, Anicic, Alper Uludağ, Ömer Ali Şahiner, Jevtovic, Jonsson, Hadziahmetovic, Milosevic, Thuram.

Denizlispor: Stachowiak, Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Sackey, Mustafa Yumlu, Recep Niyaz, Murawski, Olcay Şahan, Sedat Şahintürk, Barrow, Rodallega.

MAÇ ÖNÜ NOTLAR

Ev sahibi ekip Konyaspor'da sakatlıkları bulunan Ozan Can Oruç, Farouk Miya ve Ali Karakaya karşılaşmada görev yapamayacak.

Evinde oynadığı son 2 maçı kaybeden Konyaspor, Süper Lig'de en son Aralık 2014-Ocak 2015 arasında üst üste 3 iç saha yenilgisi almıştı. Süper Lig'de 413 dakikadır evinde gol atamayan Konyaspor'un iç sahada son golünü Gençlerbirliği maçında Farouk Miya kaydetmişti.

Konuk ekip Denizlispor'da ise sakatlıkları bulunan Zakarya Bergdich, Ogenyi Onazi ve Tiago Lopes ile kart cezalısı Ismail Aissati mücadelede forma giyemeyecek.

Süper Lig tarihinde Konyaspor'u deplasmanda mağlup edemeyen Denizlispor, çıktığı 6 karşılaşmada sadece 5 gol atabildi. Bu sezon Süper Lig'de Denizlispor formasıyla Hugo Rodallega'nın (5 gol) ardından en fazla gol atan oyuncu olan Oscar Estupinan (4 gol), bu gollerin tamamını iç sahada kaydetti.