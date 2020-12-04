Konyaspor - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenecek?
Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor ile Erzurumspor karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi iki takım hakkında son bilgileri haberimizde verdik. Peki, Konyaspor - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı sürüyor. Ligde birbirinden zorlu karşılaşmaların futbolseverleri beklediği haftada, tüm maçların detaylı bilgilerine sitemizde yer vermeye çalışıyoruz. Bu hafta oynanacak Konyaspor - Erzurumspor maçının tüm detaylarını bu haberimizde verdik. Bu sezon ligde, 9 maça çıkan Erzurumspor, topladığı 9 puanla 17. sırada bulunuyor. Konyaspor ise 10. sırada yer alırken 9 maçta 12 puan topladı. Son 3 resmi maçını üst üste kazanan Konyaspor, geçtiğimiz hafta Alanyaspor'a karşı deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Erzurumspor ise 10. haftada Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Peki, Konyaspor - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...
KONYASPOR - ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor - Erzurumspor mücadelesi oynanacak. Zorlu karşılaşma, 5 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda başlayacak. Mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek. Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Karşılaşma, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.
HANGİ KANALDA?
Konyaspor - Erzurumspor maçı, Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN SPORTS'tan naklen yayınlanacak. Bu karşılaşmayı 5 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da beIN SPORTS HD 2 kanalından izleyebilirsiniz.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Konyaspor, Süper Lig'de BB Erzurumspor'a rakip olduğu iki karşılaşmadan da galip ayrıldı (Ağustos 2018'de 3-2 & Ocak 2019'da 2-1).
- BB Erzurumspor'un daha önce Süper Lig'de boy gösterdiği tek sezon olan 2018/19'da iki maçta da mağlup olduğu üç rakibinden biri Konyaspor'du (diğerleri Yeni Malatyaspor ve Ankaragücü).
- Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği son dört karşılaşmada galibiyet alamayan Konyaspor (3B 1M), daha önce beş maçlık bir seri yaşamadı.
- Bu sezon oynadığı ilk üç Süper Lig maçının ikisini kazanan BB Erzurumspor (1M), daha sonraki altı karşılaşmada galibiyet alamadı (3B 3M).
- Süper Lig'in ilk dokuz maçları itibarıyla en az gol yediği sezon başlangıcını tekrarlayan Konyaspor (7; 1988/89 ile eşit), aynı zamanda en iyi gol averajına sahip olduğu sezonu yaşıyor (3; Attığı 10-7 Yediği).