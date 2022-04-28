Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 35.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda İttifak Holding Konyaspor ile Fatih Karagümrük arasındaki maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Konyaspor – Fatih Karagümrük maçı canlı izle | Konyaspor – Fatih Karagümrük maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki haberimizde...

KONYASPOR – FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 35.haftasındaki İttifak Holding Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı 30 Nisan 2022 Cumartesi günü Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan maçı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Candaş Elbil ve Kamil Çetin yapıyor.

KONYASPOR – FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE

KONYASPOR – FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 35.haftasındaki İttifak Holding Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı, BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

KONYASPOR – FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ