Türkiye'nin en sevilen spor dalı olan futbolda heyecan Süper Lig karşılaşmaları ile hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda ligin 11. haftasında Konyaspor evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Gülen tarafın kim olacağı merak edilen bu önemli mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler için Konyaspor - Fenerbahçe maçı canlı izle | Konyaspor - Fenerbahçe maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI

Konyaspor - Fenerbahçe maçı 30 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. İki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu müsabaka Konya'da, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

Bu maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Volkan Bayarslan görev alacak.

KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI

KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Konyaspor - Fenerbahçe maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu maçı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ