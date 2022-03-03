Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 28. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Konyaspor ile Galatasaray arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Konyaspor – Galatasaray maçı canlı izle | Galatasaray - Konyaspor maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki haberimizde...

KONYASPOR – GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28.haftasında Konyaspor ile Galatasaray arasındaki maç 5 Mart 2022 Cumartesi günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor. Şansalan'ın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve İlker Takpak yapıyor. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Ozan Ergün görevlendirildi.

KONYASPOR – GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28.haftasında Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlandı. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebiliyor.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ