Tüm dünya Rusya- Ukrayna savaşına odaklanırken İran'dan tedirgin eden hamle! Yer altından paylaştılar: Her türlü hedefi vurabilirizPlastik Kalıp Makinesi Operatörü (Presle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSon dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Rusya - Ukrayna savaşını görüştüTebeddül ne demek, TDK'ya göre Tebeddül kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika: 5 Mart 2022 Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Son 24 saat korona tablosuSon dakika | Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna açıklaması: Her şey planladığı gibi gidiyorTRT 1 Gönül Dağı 54. bölüm canlı, tek parça izle | Gönül Dağı son bölüm izle Youtube5 Mart 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 5 Mart 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranıSamsunspor – Menemenspor maçı canlı izle | Samsunspor – Menemenspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linkiAltınordu 1–0 BB Erzurumspor | Maç sonucu
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Konyaspor – Galatasaray maçı canlı izle | Galatasaray - Konyaspor maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki

Konyaspor – Galatasaray maçı canlı izle | Galatasaray - Konyaspor maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyenler için Konyaspor – Galatasaray maçı canlı izle | Galatasaray - Konyaspor maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki haberimizde...

Konyaspor – Galatasaray maçı canlı izle | Galatasaray - Konyaspor maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 28. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Konyaspor ile Galatasaray arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Konyaspor – Galatasaray maçı canlı izle | Galatasaray - Konyaspor maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki haberimizde... 

KONYASPOR – GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE 

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28.haftasında Konyaspor ile Galatasaray arasındaki maç 5 Mart 2022 Cumartesi günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor. Şansalan'ın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve İlker Takpak yapıyor. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Ozan Ergün görevlendirildi. 

KONYASPOR – GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE 

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ 

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28.haftasında Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlandı. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebiliyor.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
1
1
1
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT