İki takım Konyaspor Galatasaray karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Süper Lig - 19. Maç Günü

ekranlarda olacak. Her iki takımın tarafı da büyük bit heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.

Peki Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı iki maçı da kazanan Galatasaray 19. hafta maçında bu akşam deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Sarı-Kırmızılı takımın Konyaspor maçı 11'i belli oldu. Cezalı Marcao'nun yerine Ahmet Çalık 11'de yer aldı. Ayrıca Linnes'in yerine yeniden Mariano'nun 11'de yer alması dikkat çekti.

Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray'da gözler bu akşam deplasmanda oynanacak Konyaspor maçına çevrilmiş durumda. Sarı-Kırmızılı takımı ligin ikinci yarısına iki galibiyet ile başlamıştı. Galatasaray bu iyi başlangıcını deplasmanda Konyaspor maçında devam ettirmek istiyor. Fatih Terim'in Arda polemiği yüzünden yönetimle ters düşmesinin ardından bu maçın önemi kendi adına bir kat daha arttı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

Konyaspor - Galatasaray 11'ler...

Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali, Daci, Hadziahmetovic, Thuram

Galatasaray: Muslera, Marıano, Ahmet, Donk, Saracchi, Seri, Lemina, Emre Akbaba, Ömer, Feghouli, Falcao