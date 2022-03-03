Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 28. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Konyaspor ile Galatasaray karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Konyaspor – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

KONYASPOR – GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konyaspor – Galatasaray maçı 5 Mart 2022 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Konya'da, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

KONYASPOR – GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor – Galatasaray maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

KONYASPOR – GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Konyaspor – Galatasaray maçını hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve İlker Takpak yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Ozan Ergün görev alacak.