Potacı-Dökümcü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSeeing dead grandfather in a dreamİlhan Şen'in burnu estetik mi? Aşk Mantık İntikam'ın Ozan'ı İlhan Şen estetik mi yaptırdı?Kissing a dead person in a dreamSeeing someone who is performing salah in a dreamToilet overflow in a dreamMevlid kandili oruç niyeti nasıl getirilir? Mevlid kandili oruç niyeti nasıl yapılır?Ankaragücü – Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Nükleer silah nedir, nasıl korunulur? Nükleer bomba etki çapı ne kadar? Kullanılırsa ne olur?Yoga ne demek, TDK'ya göre Yoga kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Konyaspor – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konyaspor – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Peki Konyaspor – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Konyaspor – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 28. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Konyaspor ile Galatasaray karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Konyaspor – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

KONYASPOR – GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konyaspor – Galatasaray maçı 5 Mart 2022 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Konya'da, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

KONYASPOR – GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor – Galatasaray maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

KONYASPOR – GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Konyaspor – Galatasaray maçını hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve İlker Takpak yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Ozan Ergün görev alacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT