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Konyaspor - Gaziantep FK  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 33.haftasında Konyaspor ile Gaziantep FK  karşı karşıya gelecek. Peki Konyaspor – Gaziantep FK  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konyaspor - Gaziantep FK  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 33.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Konyaspor ile Gaziantep FK  arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizler de Konyaspor –Gaziantep FK   maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar... 

SPOR TOTO SÜPER LİG: KONYASPOR – GAZİANTEP FK  MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 33.haftasındaki Konyaspor- Gaziantep FK  maçı 17 Nisan 2022 Pazar günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 13.30'da başlayacak. 

Maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise Gökhan Barcın ve M. Ergin Gözütok Mazlum yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 1  kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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