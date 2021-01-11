Türkiye'nin kupası Ziraat Türkiye Kupası, tüm heyecanıyla geri dönüyor. Son 16 turu maçlarının oynanacağı haftada birbirinden keyifli ve bol gollü geçmesi beklenen 8 karşılaşma bulunuyor. Son 16 turunun ikinci maç gününde Konyaspor-Gaziantep FK maçı oynanacak. Zorlu karşılaşma öncesinde iki takım hakkındaki son bilgileri haberimizde verdik.

Konyaspor, kupada son olarak Altınordu'yu 3-1 elemişti. Gaziantep FK ise Kocaelispor'u geçerek son 16 turunun kapısını açmıştı. Peki, Konyaspor-Gaziantep FK Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

KONYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanacak olan Konyaspor-Gaziantep FK maçı 13 Ocak Çarşamba günü saat 15.45'de Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma, hakem Suat Arslanboğa yönetiminde geçecek. Suat Arslanboğa'nın yardımcılıklarını ise Deniz Turgut ve Murat Ergin Gözütok üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası maçlarının yayıncısı Turkuvaz Medya Grubu, Konyaspor-Gaziantep FK maçını da A Spor ekranlarından yayınlayacak.

KUPADAKİ DİĞER MAÇLAR

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 12, 13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerindetek maç eleme sistemiyle oynanacak müsabakaların programı şöyle:

12 Ocak Salı:

15.45 Bursaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

18.45 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Yeni 4 Eylül)

20.45 Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)

13 Ocak Çarşamba:

15.45 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

18.45 Tuzlaspor-Medipol Başakşehir (Stadı henüz belirlenmedi)

20.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)

14 Ocak Perşembe:

18.45 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)

20.45 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)