Konyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Peki, Konyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 19. hafta maçlarının merak edilen sorularına haberlerimizde yer verdik. Bu hafta oynanacak Konyaspor-Göztepe maçı, futbolseverlerin en merak ettiği konular arasında yer alıyor. Konyaspor, ligde 17 maça çıktı ve 22 puan toplayarak 10. sırada yer aldı. Göztepe ise 17 maçta, 19 puanla 16. sırada bulunuyor. Peki, Konyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
KONYASPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak olan Konyaspor - Göztepe maçı, 16 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Zorlu mücadele, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak. Maçın hakemi ise Fırat Aydınus olacak. Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve Kemal Yılmaz üstlenecek.
HANGİ KANALDA?
Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Konyaspor - Göztepe maçı da beIN SPORTS ekranlarında olacak. Cumartesi günü saat 13.00'de beIN SPORTS HD 1'den bu maçı izleyebilirsiniz.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Konyaspor'un Süper Lig tarihinde mağlup edemediği rakipleri arasında en fazla maçta karşılaştığı takım Göztepe (2B 4M).
- Göztepe'nin Süper Lig tarihinde en az beş maçta karşılaştığı takımlar arasında en yüksek galibiyet yüzdesine sahip olduğu rakibi Konyaspor (%66.7; 4/6).
- Bu sezon evinde oynadığı sekiz Süper Lig maçının dördünü kazanan Konyaspor (2B 2M), 2019/20'nin tamamında sahasında aldığı galibiyet sayısını şimdiden yakaladı (7B 6M).
- Süper Lig'de oynadığı son altı maçın beşinden mağlup ayrılan Göztepe (1B), daha önceki 12 karşılaşmada tek yenilgi almıştı (5G 6B). İzmir ekibi, aynı zamanda ligde devam eden en uzun galibiyet hasretinin de sahibi konumunda (1B 5M).
- Süper Lig'de İzmir takımlarıyla oynadığı son 13 maçı kazanamayan Konyaspor (5B 8M), son galibiyetini Aralık 1991'de sahasında almıştı (2-0 vs Altay).