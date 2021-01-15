Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 19. hafta maçlarının merak edilen sorularına haberlerimizde yer verdik. Bu hafta oynanacak Konyaspor-Göztepe maçı, futbolseverlerin en merak ettiği konular arasında yer alıyor. Konyaspor, ligde 17 maça çıktı ve 22 puan toplayarak 10. sırada yer aldı. Göztepe ise 17 maçta, 19 puanla 16. sırada bulunuyor. Peki, Konyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

KONYASPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak olan Konyaspor - Göztepe maçı, 16 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Zorlu mücadele, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak. Maçın hakemi ise Fırat Aydınus olacak. Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve Kemal Yılmaz üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Konyaspor - Göztepe maçı da beIN SPORTS ekranlarında olacak. Cumartesi günü saat 13.00'de beIN SPORTS HD 1'den bu maçı izleyebilirsiniz.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ