Konyaspor 3 - 1 Hatayspor maç sonucu​​​​​​​

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısı, 1-1 eşitlikle tamamlandı.

2. dakikada Hadziahmetovic'in sol kanattan kullandığı serbest atışta topa iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

5. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Michalak'ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında Bytyqi'nin gelişine vurduğu top, ağlarla buluştu: 1-0

9. dakikada Atakaş Hatayspor'da Fatih Kurucuk'un ceza sahası içinde kafayla müdahale ettiği top, Musa Çağıran'dan döndü. Konuk ekip futbolcularının Musa Çağıran'ın topa koluyla müdahale ettiği yönündeki itirazlarının ardından VAR'a giden hakem Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Diouf'un vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Sehic'ten döndü. Dönen topu önünde bulan Sadık Baş'ın vuruşunda, meşin yuvarlak Musa Çağıran'a çarparak filelere gitti. Bu pozisyonun ardından tekrar VAR'a giden hakem Erkan Özdamar, kaleci Sehic'in penaltı kullanılırken atıştan önce öne çıktığı gerekçesiyle penaltının tekrarlanması kararını verdi. 15'inci dakikada penaltıda topun başına geçen El Kaabi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

45+6. dakikada Hadziahmetovic'in kullandığı köşe atışında topa iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Munir'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında İttifak Holding Konyaspor, konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 3-1 yendi.

51. dakikada Cikalleshi'nin ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta top farklı şekilde auta çıktı.

71. dakikada Skubic'in sağ kanattan ortasında iyi yükselen Ahmed Hassan'ın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

73. dakikada Konyaspor yeniden öne geçti. Hadziahmetovic'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Michalak'ın sağ çaprazdan vuruşunda, top ağlara gitti: 2-1

78. dakikada Ahmed Hassan'ın ceza sahası içinden sert şutunda top üst direkten döndü.

87. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Soner Dikmen'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içindeki Ahmed Hassan'ın dokunuşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 3-1

Karşılaşma, İttifak Holding Konyaspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Erkan Özdamar, Ekrem Kan, Süleyman Özay

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Musa Çağıran (Dk. 79 Uğurcan Yazğılı), Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Oğulcan Ülgün (Dk. 79 Soner Dikmen), Hadziahmetovic, Michalak, Çekiçi (Dk. 79 Rahmanovic), Bytyqi (Dk. 88 Amilton), Cikalleshi (Dk. 70 Ahmed Hassan)

Atakaş Hatayspor: Munir, Sadık Baş, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Emre Kaplan, Saint-Louis, Boudjemaa (Dk. 75 Muhammed Mert), Benzia (Dk. 46 Onur Ergün), Lobjanizde (Dk. 81 Kahraba), Diouf (Dk. 62 Bertuğ Özgür Yıldırım), El Kaabi

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Goller: Dk. 5 Bytyqi, Dk. 73 Michalak, Dk. 87 Ahmed Hassan (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 15 El Kaabi (Penaltıdan) (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Musa Çağıran (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 22 Fatih Kurucuk, Dk. 39 Diouf (Atakaş Hatayspor)