Konyaspor - Kasımpaşa maçı CANLI İZLE LİNKİ
Süper Lig'de, 9. hafta maçları oynanıyor. Konyaspor, evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın tüm detaylarını haberimizde verdik. İşte, Konyaspor - Kasımpaşa maçı CANLI İZLE LİNKİ...
Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.
Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta yenilmeyen Kasımpaşa, İttifak Holding Konyaspor deplasmanından da iyi bir sonuçla dönmeyi hedefliyor. Ligde yaptığı müsabakalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, haftaya 12 puanla 6. sırada girdi.
Ligde geride kalan süreçte ilk haftayı bay geçen Konyaspor, 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Yeşil-beyazlılar, 9 puanla 12. basamakta yer alıyor.
KONYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE LİNKİ
KOVİD-19 VAKALARI
Kasımpaşa'da Konyaspor maçı öncesi 7 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
İstanbul ekibinde Kovid-19'a yakalanan oyuncuların ismi paylaşılmadı.
İRFAN BUZ'UN İLK MAÇI
Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine getirilen İrfan Buz, yeni takımıyla ilk maçına İttifak Holding Konyaspor karşısında çıkacak.
Lacivert-beyazlılarda sezon başında teknik direktörlük görevine getirilen Mehmet Altıparmak ile 7. haftanın ardından yollar ayrılmıştı. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada takımın başına İrfan Buz getirilmişti.