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Konyaspor – Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Konyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Peki Konyaspor – Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Konyaspor – Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 26. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Konyaspor ile Kasımpaşa karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Konyaspor – Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

KONYASPOR – KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konyaspor – Kasımpaşa maçı 18 Ocak 2022 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Konya'da, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

KONYASPOR – KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor – Kasımpaşa maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

KONYASPOR – KASIMPAŞA MAÇI HAKEMİ KİM?

Konyaspor – Kasımpaşa maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Hakan Karabalcık yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Oğuzhan Çakır görev alacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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