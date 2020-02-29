Konyaspor-Kasımpaşa maçı öncesi şehitlerin isimleri okundu!
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında gerçekleşecek olan Konyaspor-Kasımpaşa maçı öncesi gerçekleşen seremonide İdlib'de hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerin isimleri okundu. Taraftarların ''Burda'' diyerek bağırdığı seromonide duygu dolu anlar yaşandı.
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29 Şubat 2020 Cumartesi 15:31
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