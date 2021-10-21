Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmaları ile futbol heyecanı sürecek. Bu kapsamda Konyaspor ile Kayserispor takımları kozlarını paylaşacak. İki takımın da 3 puan hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına yanı arıyor. Bu sorulara ilişkin detaylara haberimizde yer verdik...

KONYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konyaspor - Kayserispor maçı 23 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Konya'da, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

KONYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Kayserispor maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Murat Ergin Gözütok yönetecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Ömer Faruk Turtay görev alacak.