Kuruluş Osman Turgut Bey kimdir, neden öldü? Kuruluş Osman'ın Turgut Alp'i Rüzgar Aksoy kimdir, nereli, kaç yaşında?29 Ekim resimleri 2021 | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çizimleri 2021Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Gülçin Karakaya kimdir? Kaç yaşında? Mesleği ne?Gaziantep FK - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Glüten Ekmeği ne demek, TDK'ya göre Glüten Ekmeği kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ünlü şarkıcı Derya Uluğ en büyük pişmanlığını itiraf etti! "18 yaşında..."Son dakika | Tunceli'de Eren 7 operasyonundan acı haber: Uzman Çavuş Burak Tortumlu şehit olduMüge Anlı full izle 21 Ekim 2021 Perşembe| Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV full izle 21 Ekim Perşembeİlyas Çakırbeyli Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrılıyor mu? Ozan Akbaba EDHO'dan neden ayrılıyor?
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 1. hafta karşılaşmasında Konyaspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Bu maç izlemek isteyen taraftarlar Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmaları ile futbol heyecanı sürecek. Bu kapsamda Konyaspor ile Kayserispor takımları kozlarını paylaşacak. İki takımın da 3 puan hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına yanı arıyor. Bu sorulara ilişkin detaylara haberimizde yer verdik...

KONYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konyaspor - Kayserispor maçı 23 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Konya'da, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

KONYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Kayserispor maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Murat Ergin Gözütok yönetecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Ömer Faruk Turtay görev alacak.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT