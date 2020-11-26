Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı sürüyor. Son maç gününün ilk karşılaşması Konyaspor ile Manisa FK arasında oynanacak. Karşılaşma öncesi tüm detayları haberimizde verdik. Kupaya, 4. turdan başlayan Süper Lig ekibi Konyaspor'un ilk rakibi Manisa FK oldu. Manisa FK ise 3. turda başlamış ve Gümüşhanespor'u 2-0 eleyerek bir üst tura yükselmişti. Peki, Konyaspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve canlı yayın var mı? İşte detaylar...

KONYASPOR - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 4. turda oynanacak olan Konyaspor - Manisa FK maçı bugün, saat 19.00'da başlayacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi, hakem Ramazan Keleş yönetecek. Ramazan Keleş'in yardımcılıklarını ise Muhammet Yumak ve Murat Şener üstlenecek. Karşılaşma Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA VE CANLI YAYIN VAR MI?

Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncılığını üstlenen Turkuvaz Medya Grubu, A Spor ekranlarından tüm maçları yayınlıyor. Bugün oynanacak Konyaspor - Manisa FK maçı da saat 19.00'da A Spor ekranlarından izlenebilecek.