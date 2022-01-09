Konyaspor - Sivasspor maçı canlı izle | Konyaspor - Sivasspor maçı Bein Sports 1 canlı yayın izle linki
Spor Toto Süper Lig'in 20.haftasında Konyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Maçı izlemek isteyenler için Konyaspor - Sivasspor maçı canlı izle | Bein Sports 1 canlı yayın izle linki haberimizde...
Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor Sivasspor takımları karşı karşıya geliyor. Saat 13:30'da başlayan müsabaka Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Konyaspor Sivasspor maçı canlı izle.
Konyaspor ile Sivasspor takımları Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya geliyor.
KONYASPOR - SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE
Konyaspor - Sivasspor maçı 9 Ocak 2022 Pazar bugün oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. İki takımın da galibiyeti hedeflediği
Saat 13:30'da başlayan Konyaspor Sivasspor maçı Digitürk platformunda Bein Sports 1 kanalından şifresiz ve canlı olarak izlenebilir.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayan müsabakayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
KONYASPOR- SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE
KONYASPOR - SİVASSPOR MAÇI BEİN SPORTS 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Konyaspor - Sivasspor maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.
Bein Sports 1'i izlemek için;
KONYASPOR-SİVASSPOR MAÇI BEİN SPORTS 1 CANLI YAYIN İZLE