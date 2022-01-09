Manisa FK - İstanbulspor maçı canlı izle | TRT Avaz canlı yayın izle linkiErzurumspor - NasaDoge Menemenspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linkiSon dakika! Temel Karamollaoğlu hastaneye yatırıldı!2022 İzmir Ekonomi Üniversitesi Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203510085Konyaspor - Sivasspor maçı canlı izle | Bein Sports 1 canlı yayın izle linkiPartide öpüştükleri iddia edilmişti! Serkay Tütüncü itiraf etti! Burcu Özberk'le sevgili mi?2022 İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202510819Husumetlileri tarafından kendi kazdıkları mezara diri diri gömüldüler! Şans eseri kurtulan iki genç yaşadığı dehşet anlarını bir bir anlattı!SSK'yı yönetemeyen Kılıçdaroğlu, ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı'na "Birikimi ve bilgisi yok" deyince, sosyal medyada alay konusu oldu!Ebru Yaşar'dan üzücü haber! Kaza geçiren ünlü şarkıcı apar topar ameliyata alındı!
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Konyaspor - Sivasspor maçı canlı izle | Konyaspor - Sivasspor maçı Bein Sports 1 canlı yayın izle linki

Konyaspor - Sivasspor maçı canlı izle | Konyaspor - Sivasspor maçı Bein Sports 1 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig'in 20.haftasında Konyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Maçı izlemek isteyenler için Konyaspor - Sivasspor maçı canlı izle | Bein Sports 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

Konyaspor - Sivasspor maçı canlı izle | Konyaspor - Sivasspor maçı Bein Sports 1 canlı yayın izle linki

Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor Sivasspor takımları karşı karşıya geliyor. Saat 13:30'da başlayan müsabaka Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Konyaspor Sivasspor maçı canlı izle.

Konyaspor ile Sivasspor takımları Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya geliyor.

KONYASPOR - SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE

Konyaspor - Sivasspor maçı 9 Ocak 2022 Pazar bugün oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. İki takımın da galibiyeti hedeflediği

Saat 13:30'da başlayan Konyaspor Sivasspor maçı Digitürk platformunda Bein Sports 1 kanalından şifresiz ve canlı olarak izlenebilir.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayan müsabakayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

KONYASPOR- SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE 

KONYASPOR - SİVASSPOR MAÇI BEİN SPORTS 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Konyaspor - Sivasspor maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1'i izlemek için;

KONYASPOR-SİVASSPOR MAÇI BEİN SPORTS 1 CANLI YAYIN İZLE

 KONYASPOR İLK 11
13. İBRAHİM SEHIC
6. AHMET YILMAZ ÇALIK
7. ZYMER BYTYQI
8. AMAR RAHMANOVIC
12. GUILHERME HAUBERT SITYA
14. SONER DİKMEN
17. SOKOL CİKALLESHİ
18. AMIR HADZIAHMETOVIC
42. ABDÜLKERİM BARDAKCI
77. KONRAD HUBERT MICHALAK
89. NEJC SKUBIC
 Yedekler
34. ERAY BİRNİÇAN
4. ADİL DEMİRBAĞ
5. MARIN ANICIC
9. AHMED HASSAN MOHAMED ABDEL MONEM MOHAMED MAHGOUB
19. NAFİCAN YARDIMCI
23. ENDRI ÇEKIÇI
26. BARIŞ YARDIMCI
28. MUSA ÇAĞIRAN
49. AHMET KARADEMİR
99. EKREM KAYILIBAL
 Teknik Sorumlu
İLHAN PALUT
 
 SİVASSPOR İLK 11
35. ALİ ŞAŞAL VURAL
77. AHMET OĞUZ
6. DIMITRIOS GOUTAS
88. CANER OSMANPAŞA
3. UĞUR ÇİFTÇİ
5. ISAAC COFIE
37. HAKAN ARSLAN
20. KEREM ATAKAN KESGİN
17. ERDOĞAN YEŞİLYURT
16. PEDRO HENRIQUE KONZEN MEDINA DA SILVA
90. LEKE SAMSON JAMES
 Yedekler
25. MUAMMER ZÜLFİKAR YILDIRIM
81. EMRE SATILMIŞ
62. ÖZKAN YİĞİTER
14. SAMBA CAMARA
4. AARON CHRISTOPHER BILLY ONDELE APPINDANGOYE
21. KORAY ALTINAY
10. SEFA YILMAZ
9. MUSTAPHA YATABARE
8. OLARENWAJU AYOBAMI KAYODE
 Teknik Sorumlu
RIZA ÇALIMBAY
Emine Özfalcı
Magazin Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT