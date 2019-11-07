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  3. Konyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti

Konyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti

Konyaspor, Sivasspor ile 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı 11. hafta maçının hazırlıklarına devam etti.

Konyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti

Konyaspor, Sivasspor ile 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı 11. hafta maçının hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'de deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Sivasspor'da bu maçın hazırlıklarına devam edildi. Öğleden sonra Kayacık Tesislerinde Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman tüm oyuncuların katılımıyla yapıldı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman pas çalışması ile devam etti. Antrenman taktik çalışma ve çift kale maç ile tamamlandı.

Konyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti

Konyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti

Kaynak: İHA

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