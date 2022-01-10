Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut, o duruma mağlubiyetten daha çok üzüldüğünü açıkladı!

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon başarılı bir performans gösteren ve Trabzonspor'un ardında 2. sırada yer alan Konyaspor, ligin ikinci devresine mağlubiyetle başladı. Evinde Sivasspor'u ağırlayan yeşil-beyazlı ekipte mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör İlhan Palut, üzüntülerini dile getirdi. Palut, oynanan futboldan da memnun olmadığını basın mensuplarına açıkladı.

"FUTBOL BÖYLE BİR ŞEY"

Maçın kontrolüne sahip olsalar da sonuca gidemedikleri için kaybettiklerini ifade eden Palut, "İlk yarının bütününde ve ikinci yarının başında oyunun kontrolü bizim elimizdeydi ama bu çok bir şey ifade etmiyor. Bunu üçüncü bölge etkinliğine ve net gol pozisyonuna çevirmekte zorlandık. Evet, bugün yenildik kendi sahamızda. Maça baktığımız zaman da belki her ne kadar üretkenliğimiz az olsa da maçı kaybedecek bir durum da ortada yoktu ama futbol böyle bir şey. Rakibimiz bir gol attı ve kazandı. Onları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"OYUNUMUZDAN AYRILMAMALIYDIK"

Sahada kendi oyunlarından ayrılmamaları gerektiğini belirten İlhan Palut, "Golü yediğimiz dakikaya kadarki oyun, oyuna hakim olan bir Konyaspor takımı, üretemeyen bir Konyaspor takımı vardı. Ligde böyle maçlar oynayabiliriz. Birçok takımın böyle maçlarına şahit olmuşuzdur. Tabii ki daha iyisini yapmak istiyoruz. Normal ama normal olmayan bizim adımıza golü yedikten sonraki periyotta ortaya koyduğumuz oyun. Kendi sahamızda gol de yiyebiliriz. Belki ikinci golü de yiyebiliriz. Ama biz takım olarak kendi oyunumuzdan sahada ayrılmamalıydık." şeklinde konuştu.

"BENİ MAĞLUBİYETTEN DAHA ÇOK ÜZDÜ"

Oyun anlayışlarının mağlubiyetten daha çok üzülmesine neden olduğunu aktaran Palut, "Çok iyi bir seyircimiz vardı, bizi mükemmel desteklediler. Onlar da bizim hemen beraberliği yakalamamızı, belki bir gol daha atıp maçı kazanmamızı istiyorlardı ama bu bizi bir aceleciliğe sevk etmemeliydi. Bize hiç yakışmayan uzaktan rakip ceza sahasına direkt toplar denedik. Bu bugün için beni mağlubiyetten daha da üzdü diyebilirim." dedi.

"BİZE DERS OLDU"

Maçın kendilerine ders olduğunu ifade eden Palut, “Oyuna hakim olduğumuz dönemde nasıl üretken olabilirdik? Bunu bir daha konuşacağız. Maçı bir daha izlemem gerekiyor. Bu da bize bir ders oldu. Gol yiyebiliriz. Sahada her şey olabilir ama kendi oyunumuzdan ayrılıp şuursuzca bunu tolere etmeye çalışmanın bize asla ve asla bir faydası olmayacağını bugün yaşayarak öğrenmiş olduk. Bunun dışında üzgünüm mağlubiyetten dolayı." diye konuştu.

"GÜVENİMİZİ AŞAĞI ALMAYACAĞIZ"

Bu panik futbolunun ilerleyen haftalara taşımaları gerektiğini söyleyen Palut, "Taraftarımıza bugün de bir iyi sonuç izletmek isterdik. Onlar evlerine mutlu göndermek isterdik ama bu bizi yolumuzdan ayırmayacak. Kendimize güvenimizi aşağı almayacağız. Gol yedikten sonraki paniğimizin ilerideki haftalara asla ve asla taşımamanız lazım. Sakin kalıp çalışmaya devam edip bugünkü eksiklerimizi bir şekilde gidermemiz gerekiyor” değerlenmesinde bulundu.