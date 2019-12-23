İki takım Konyaspor Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Süper Lig - 16. Maç Günü ekranlarda olacak.

Peki Konyaspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor, Konya'da yapacakları maçla Süper Lig'de 37. kez karşılaşacak. Spor severler karşılaşmanın saat kaçta başlayacağını merak ediyorlar.

Konyaspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor'u konuk ettiği son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen Konyaspor, en son ligden düştüğü 2010/11 sezonunda rakibine iç sahada yenilmişti. Trabzonspor, Süper Lig'de Konyaspor ile oynadığı son altı maçta da rakibine gol attı ve bu süreçte mağlubiyet almadı. Konyaspor, evinde oynadığı son 15 Süper Lig maçının sadece birini kazanabildi.

Süper Lig'de çıktığı son iki deplasmandan galibiyetle ayrılan Trabzonspor, Nisan 2017'den bu yana dış sahada üst üste üç maç kazanamıyor. Deplasmanda çıktığı son 18 Süper Lig maçında da gol atan Trabzonspor, ligde devam eden en uzun serinin sahibi.

Konyaspor bu sezon Süper Lig'de ortayla ilk golünü geçen hafta Başakşehir'e attı. Ligde şu ana kadar bu şekilde Trabzonspor'dan daha fazla gol atan tek takım Alanyaspor.

Konyaspor Trabzonspor maçı saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de oynadığı 15 maçın 12'sinde ilk golü atan taraf oldu. Bordo mavili ekip, şu ana kadar skor olarak öne geçtiği karşılaşmalarda en fazla puan kaybeden takım konumunda. Bu sezon en fazla Süper Lig maçında açılış golünü atan iki oyuncudan biri Alexander Sörloth. Aykut Kocaman, Trabzonspor karşısında Süper Lig'deki son galibiyetini Mart 2016'da Konyaspor'un başındayken aldı. Ünal Karaman, teknik direktörlük kariyerinde Aykut Kocaman'a Süper Lig'de sadece bir kez mağlup oldu.

Trabzonspor ile Konyaspor 37. randevuda

Geride kalan 36 lig maçında bordo-mavililerin galibiyet sayısında 18-9 üstünlüğü bulunuyor. Karadeniz ekibi, ligde 6 maçtır yenilmediği rakibini deplasmanda ise son 6 karşılaşmada mağlup edemedi

İki takım arasında geride kalan 36 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 18-9 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 9 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 54 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 39 gol gördü. Rakibiyle ligde yaptığı son 6 maçı yitirmeyen bordo-mavililer, bu süreçte üçer galibiyet ve beraberlik aldı. Süper Lig'de geçen sezon Trabzon'da ev sahibi ekip 3-0 galip geldi, Konya'daki müsabaka 2-2 tamamlandı.

Trabzonspor, deplasmanda 6 maçtır kazanamıyor

Trabzonspor, Konyaspor deplasmanında son 6 maçta galip gelemedi. Lig maçlarında rakibini deplasmanda en son 2010-2011 sezonunda 2-1'lik skorla yenen bordo-mavililer, Konya'da daha sonra oynanan 6 müsabakada 4 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemedi. Öte yandan, iki takım arasında Konya'da oynanan 18 karşılaşmanın 8'i beraberlikle sonuçlanırken, 6 maçı Trabzonspor, 4 maçı da ev sahibi ekip üstün bitirdi.