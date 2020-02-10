Konyaspor, Ünal Karaman ile anlaşama sağlayamadı!
İttifak Holding Konyaspor, teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayırmıştı. Bu durumun ardından gözler Ünal Karaman’a çevrildi. Kulüp yönetimi, bugün Ünal Karaman ile görüşme gerçekleştirdi. Karaman ile anlaşma sağlanamadığı öğrenildi.
İttifak Holding Konyaspor, Aykut Kocaman ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdı.
Aykut Kocaman'ın bugün öğle saatlerinde tesislerden ayrılması sonrası gözler Ünal Karaman'A çevrildi.
Kulüp yöneticileri, bugün Ünal Karaman ile görüşme gerçekleştirdi.
KARAMAN İLE ANLAŞMA SAĞLANAMADI
Kulüp yöneticileri, Trabzonspor’dan ayrılan ve Konyalı olan Ünal Karaman ile bugün bir görüşme gerçekleştirdi.
Fakat yapılan görüşmede, anlaşma sağlanamadığı öğrenildi.
Yönetimin, listedeki diğer teknik direktörlerle görüşeceği belirtildi.
HABERE YORUM KAT