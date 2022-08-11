UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Konyaspor, Lihtenştayn'ın Vaduz takımıyla deplasmanda ilk maçta karşı karşıya geldi. Temsilcimiz üstün bir oyun sergilediği maçta rakibinin 72.dakikakada Sasere ile bulduğu gole 87.dakikada Muhammet Demir'in attığı golle karşılık verdi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken temsilcimiz ikinci maçta taraftarının desteğiyle turu geçmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Konyaspor - Vaduz maçı canlı izle | Konyaspor - Vaduz maçı A Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

KONYASPOR - VADUZ MAÇI CANLI İZLE

Konyaspor ile Vaduz arasındaki UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçı 11 Ağustos 2022 Perşembe günü oynanıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayan mücadeleyi İspanyol hakem Guillermo Cuadra Fernánde yönetiyor. Fernánde'nin yardımcılıklarını ise Iñigo Prieto ve José Antonio Garrido Romero yapıyor.

KONYASPOR - VADUZ MAÇI CANLI İZLE

KONYASPOR - VADUZ MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Konyaspor - Vaduz maçı A Spor kanalından şifresiz olarak yayınlanıyor.

A Spor, Digiturk 88,D Smart 80,Kablo TV 142,Şifresiz 4A,Tivibu 381,Web ,Turkcell TV+ 74,Vodafone TV 71, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

KONYASPOR - VADUZ MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

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İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Cebrail, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Bruno Paz, Muric, Hadziahmetovic, Rahmanovic, Bytyqi, Muhammet Demir.

Vaduz: Büchel, Gasser, Gabriel Isik, Iodice, Tolgahan Çiçek, Ulrich, Fosso, Gajic, Fehr, Sutter, Sasere.