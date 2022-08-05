Konyaspor - Vaduz UEFA Konferans Ligi 2. maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Konyaspor, Vaduz'u konuk edecek. Peki Konyaspor - Vaduz UEFA Konferans Ligi 2. maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Konyaspor - Vaduz UEFA Konferans Ligi 2. maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Konyaspor, Lihtenştayn'ın Vaduz takımıyla deplasmanda ilk maçta karşı karşıya geldi. Temsilcimiz üstün bir oyun sergilediği maçta rakibinin 72.dakikakada Sasere ile bulduğu gole 87.dakikada Muhammet Demir'in attığı golle karşılık verdi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken temsilcimiz ikinci maçta turu geçmeyi deneyecek. Bu kapsamda Konyaspor - Vaduz UEFA Konferans Ligi 2. maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Konyaspor - Vaduz UEFA Konferans Ligi 2. maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

KONYASPOR - VADUZ UEFA KONFERANS LİGİ 2. MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Konyaspor ile Vaduz arasında oynanacak olan UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçı 11 Ağustos 2022 Perşembe günü oynanacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Guillermo Cuadra Fernánde yönetecek. Fernánde'nin yardımcılıklarını ise Iñigo Prieto ve José Antonio Garrido Romero yapacak.

Konyaspor - Vaduz maçı A Spor kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.

A Spor, Digiturk 88,D Smart 80,Kablo TV 142,Şifresiz 4A,Tivibu 381,Web ,Turkcell TV+ 74,Vodafone TV 71, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

Konyaspor - Vaduz UEFA Konferans Ligi 2. maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Konyaspor - Vaduz UEFA Konferans Ligi 2. maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

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