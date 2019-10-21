Konyaspor Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda | Konyaspor Yeni Malatyaspor maçı canlı izleme linki

İki takım Konyaspor Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Süper Lig - 8. Maç Günü kapsamında ekranlarda olacak.

Kullanıcılar Konyaspor Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Konyaspor Yeni Malatyaspor maçı canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Konyaspor Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda

Süper Lig 8. hafta kapanış mücadelesinde Konyaspor kendi evinde BTC Türk Yeni Malatyaspor’u konuk edecek. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu’nun düdük çalacağı müsabaka Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda oynanacak.

Şimdiye kadar 4 kez karşı karşıya gelen takımların mücadelelerinde istatistikler eşit durumda. 1 müsabakadan Konyaspor, 1 müsabakadan Yeni Malatyaspor galibiyetle ayrılan taraf olurken 2 karşılaşma da beraberlikle tamamlandı.

İki ekibin karşı karşıya gelecekleri Süper Lig maçı 21 Ekim 2019 Pazartesi günü oynanacak. Saat 20.00’de başlayacak olan müsabaka Bein Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Konyaspor Yeni Malatyaspor maçı canlı izleme linki

Kullanıcılar Konyaspor Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Konyaspor Yeni Malatyaspor maçı canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Konyaspor Yeni Malatyaspor maç saati Süper Lig’de haftanın kapanış mücadelesini takip etmek isteyen futbolseverlerin gündeminde. Zorlu müsabaka öncesinde ev sahibi ekipte Hurtado dışında eksik yer almazken Yeni Malatyaspor’da sarı kart cezalısı Chaaleli ve sakatlığı süren Yiğithan Güveli müsabakada forma giyemeyecek.

Ligde ise şimdiye kadar oynanan 7 maçta ev sahibi ekip 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederek 12 puan toplamış ve ligin 7. sırasına yerleşmişti. Deplasman ekibi Yeni Malatyaspor ise 3 galibiyet ve 1 beraberlik ile 10 puan toplamış ve 10. sırada kendisine yer bulmuştu.