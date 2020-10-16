Süper Lig'de milli aranın ardından futbol heyecanı Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günü oynanacak maçlar ile geri dönüyor. Haftanın ikinci maçında Konyaspor, evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Karşılaşmanın tüm detayları haberimizde mevcut.

Malatyaspor'u evinde ağırlayacak olan Konyaspor, 4. hafta sonunda bir haftayı BAY geçerek 3 maç oynadı. 3 maçta 5 puan toplayabilen Konyaspor, 11. sırada yer alıyor. Üst sıralara tırmanmak isteyen Kayserispor, net galibiyet peşinde. Malatyaspor ise bu sezona iyi başlayamadı. 16. sırada bulunan Malatya ekibi, 4 maçta 4 puan toplayabildi. Peki, Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

6. haftada Konyaspor - Malatyaspor arasında oynanacak mücadele, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 17 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Zorlu mücadele hakem Turgut Doman tarafından yönetilecek. Turgut Doman'ın yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ve Ali Tuna üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in yayıncı kuruluşu Digitürk, bu sezonda kesintisiz şekilde tüm Süper Lig maçlarını yayınlıyor. Konyaspor - Malatyaspor mücadelesi Cumartesi günü saat 16.00'da beIN SPORTS HD 2 kanalından naklen yayınlanacak.