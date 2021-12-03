Süper Lig'de her geçen hafta heyecan artarken yeni hafta maçları da başlıyor. Bu kapsamda ligin 15. haftasında Konyaspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Her iki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

KONYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçı 6 Aralık 2021 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Konya'da, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

KONYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

KONYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçını hakem Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını İbrahim Süleyman Özay ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi olarak ise Mustafa Kürşad Filiz görev alacak.