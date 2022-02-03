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Konyaspor zirve takibini sürdürdü! İttifak Holding Konyaspor 1–0 GZT Giresunspor | Maç soncu, özeti

Spor Toto Süper Lig 'in 24.haftasında İttifak Holding Konyaspor ile GZT Giresunspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip rakibi karşısında 3 puanı tek golle aldı.

Konyaspor zirve takibini sürdürdü! İttifak Holding Konyaspor 1–0 GZT Giresunspor | Maç soncu, özeti

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında GZT Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.

65. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Guilherme'nin sol kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bytyqi'nin sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

67. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktadan Süleymanov'un kullandığı serbest vuruşta, kaleci Erten Ersu topa hakim oldu.

90. dakikada Ahmed Hassan'ın ceza sahası içinden vuruşunda direkten dönen topu defans kornere gönderdi.

Karşılaşma, Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İttifak Holding Konyaspor: Erten Ersu, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 62 Mpoku), Hadziahmetovic, Michalak (Dk. 90+1 Endri Çekiçi), Rahmanovic (Dk. 79 Musa Çağıran), Amilton (Dk. 62 Bytyqi), Ahmed Hassan

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Eraltay (Dk. 83 Doukara), Flavio (Dk. 56 Sergen Piçinciol), Traore, Süleymanov, Diabate, Sergio, Umut Nayir (Dk. 83 Balde)

Gol: Dk. 65 Bytyqi (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kart: Dk. 82 Musa Çağıran (İttifak Holding Konyaspor)

Maçın özetini izlemek için Konyaspor - Giresunspor maç özeti linkine tıklayabilirsiniz.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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