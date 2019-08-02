Konyaspor’a Boşnak stoper

Konyaspor uzun süredir temas halinde olduğu Boşnak stoper Marin Anicic ile 2+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu toplantı odasında basına kapalı gerçekleşen törende Konyaspor Başkan Yardımcısı Osman Koçak ile birlikte 2+1 yıllık sözleşmeye imzalayan Marin Anicic, transferin gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkür etti.

Marin Anicic, "Gerçekten benim de çok istediğim bir transferdi. Konyaspor'u gelmeden önce kulüp yapısını, şehrin futbola ilgisini araştırdım. Bana anlatılanlar, izlediklerim ve edindiğim bilgiler neticesinde mgönül rahatlığıyla bu imzayı atıyorum. Konyaspor'a katkı sağlamak ve taraftarın önünde maça çıkmak için sabırsızlanıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağımdan kimsenin endişesi olmasın. Taraftarlarımızı ve bu kulübe aidiyet hisseden herkesi en içten duygularımla selamlıyorum" dedi.

29 yaşındaki Boşnak stoper Konyaspor'da 14 numaralı formayı giyecek.

Kaynak: İHA