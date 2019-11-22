Konyaspor'da Ali Turan şoku

Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek olan İttifak Holding Konyaspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Burnu kırılan takım kaptanlarından Ali Çamdalı'nın ardından diğer kaptan Ali Turan'ın da Beşiktaş maçında forma giyemeyeceği açıklandı.

Konyaspor, Konya Büyükşehir Stadyunu'nda yarın Beşiktaş'ı konuk edecek. Hafta içerisinde yapılan antrenmanda takım arkadaşıyla çarpışması sonucu burnunda kırık oluşan ve ameliyat olan takım kaptanlarından Ali Çamdalı'dan sonra diğer kaptan Ali Turan'da Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Dün akşam yapılan antrenmanda kasığında ağrı hisseden Ali Turan antrenmanı yarıda bıraktı. Kulübün resmi internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada, "Takımımızın dün yaptığı antrenman sırasında sol kasığında ağrı hisseden Ali Turan'ın yapılan fizik muayene ve tetkikleri sonucunda sol adduktor kasında 2'nci derece zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun rehabilitasyonunun yaklaşık 3 hafta sürmesi öngörülmektedir" denildi.

KONYASPOR'DA 4 EKSİK

Yeşil-beyazlı ekipte yarınki maçta kırmızı kart cezalısı Levan Shengelia ile sakatlıkları bulunan Ali Çamdalı ve Ali Turan forma giyemeyecek. Uzun süredir sakatlığı bulunan ve bir süredir de takımla antrenmanlara çıkan Hurtado'nun ise maç eksikliği olması nedeniyle teknik direktör Aykut Kocaman tarafından maç kadrosuna alınmama ihtimalinin olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA