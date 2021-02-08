Konyaspor'da ayrılık: İsmail Kartal dönemi sona erdi!

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'a 1-0 kaybeden İttifak Holding Konyaspor'da Teknik Direktör İsmail Kartal ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Teknik direktörümüz İsmail Kartal ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir. Görüşmelerdeki olumlu tutumu sebebiyle teknik direktörümüz İsmail Kartal ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

İsmail Kartal, bu sezon Konya ekibiyle çıktığı çıktığı 22 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. İsmail Kartal, Konyaspor'un başında son 6 Süper Lig maçında galibiyet alamamıştı. Öte yandan İsmail Kartal ve ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta 3 galibiyet alarak Konya ekibini çeyrek finale taşıdı.

Konyaspor'da yeni teknik direktör adayları İlhan Palut ve Tamer Tuna. Bu iki isimden birisiyle anlaşılması bekleniyor.