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Konyaspor'da Soner Dikmen'den duygusal röportaj! Ahmet Çalık'ı andı, tüm Türkiye'yi ağlattı!

Konyaspor'un deneyimli oyuncusu Soner Dikmen, maç sonu röportajda hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı andı. Gözyaşlarına hakim olamayan oyuncu duygusal konuşmasıyla herkesin yüreğini sızlattı.

Konyaspor'da Soner Dikmen'den duygusal röportaj! Ahmet Çalık'ı andı, tüm Türkiye'yi ağlattı!

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazasıyla hayatını kaybeden ve baştan futbol camiası olmak üzere tüm Türkiye'yi yasa boğan Ahmet Çalık anılmaya devam ediyor. Henüz acısı çok taze iken Başakşehir maçını ertelemek isteyen Konyaspor'un bu talebi kabul edilmiş ve maç ertelenmişti. Bunun ardından yeşil-beyazlı ekip ilk maçına Adana Demirspor karşısında çıktı. Maçın ardından Soner Dikmen'in konuşması ise gündem oldu.

DUYGUSAL KONUŞMASI YÜREK SIZLATTI

Ahmet Çalık ile yakın arkadaşlığı bulunan ve ölümü dolayısıyla büyük üzüntü yaşadığını aktaran Soner Dikmen, karşılaşmayı değerlendirmeyeceğini ifade ederek arkadaşını andı. Konuşmakta zorluk çektiği görülen ve gözyaşlarını da tutamayan Soner Dikmen'in o anları izleyenleri duygulandırdı. Ahmet Çalık'ın acısı bir kez daha hissedildi.

Konyaspor'da Soner Dikmen'den duygusal röportaj! Ahmet Çalık'ı andı, tüm Türkiye'yi ağlattı!

"ÖLÜMÜN OLDUĞUNU UNUTUYORUZ"

Soner Dikmen duygusal konuşmasında, "Hayatımda hiç böyle bir maça çıkmamıştım. Maça çıkmak bile istemiyordum. Ahmet, çok güzel bir insandı. Allah ondan razı olsun. Bir ölüm düşünün ki, tüm Türkiye arkasından ağladı. Bazen hayata çok farklı anlamlar yüklüyoruz. Ölümün olduğunu unutuyoruz eğer bunu hatırlarsak dünya daha yaşanılır bir hale gelir bizim için. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Bundan sonra Konyaspor için lig ne olur bilmiyorum bile. Teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Konyaspor'da Soner Dikmen'den duygusal röportaj! Ahmet Çalık'ı andı, tüm Türkiye'yi ağlattı!

KONYASPOR'UN GOLÜ, AHMET ÇALIK

Karşılaşmayı 1-0 kazanan Konyaspor'un golü 53. dakikada Rahmanovic'ten gelirken, gol anonsunda da rahmetli Ahmet Çalık unutulmadı. Stadyumda "Konyaspor'un golü, 6 numaralı formasıyla, Ahmet Çalık" şeklinde anons yapılırken futbolcular yedek kulübesine giderek Ahmet Çalık'ın 6 numaralı formasını açtı.

 

 

Ramazan Sarı
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