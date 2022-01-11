Konyaspor'dan TFF'ye hafta sonu oynanacak maçı erteleme talebi!

Konyaspor'un başarılı savunma oyuncusu olan ve A Milli takımda da 8 karşılaşmada forma giyen Ahmet Çalık, bugün geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybetti.

Bu kazanın ardından Türk spor camiasında büyük üzüntü yaşanırken Konyaspor takımı da TFF'ye başvuruda bulundu.

MAÇIN ERTELENMESİ TALEP EDİLDİ

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Başakşehir deplasmanına çıkacak olan İttifak Holding Konyaspor, vefat eden oyuncusu sebebiyle TFF'ye başvuruda bulunarak maçın ertelenmesini talep etti. Büyük üzüntü yaşayan camiada Ahmet Çalık ile yakın ilişkileri bulunan futbolcuların üzgün durumda olduğunu ve yaşanan bu olaya inanamadıkları ifade edildi.

CENAZESİ YARIN DEFNECİLECEK

Ahmet Çalık'ın cenazesinin Ankara'da defnedileceğini aktaran Konyaspor, yaptığı açıklamada, 'Konyaspor'umuza geldiği ilk günden bu yana taraftarımızın ve şehrimizin sevgisini kazanan futbolcumuz Ahmet Çalık'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta futbolcumuz Ahmet Çalık'ın ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun. Futbolcumuz Ahmet Çalık'ın cenazesi, Elmadağ Sungur Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrası Elmadağ Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecektir" ifadelerine yer verildi.