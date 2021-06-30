İdari izinler kalktı mı? 60 yaş üstü kronik hastaların izni devam edecek mi? | Kronik hastalar 1 Temmuz'da işe başlayacak mı?30 Haziran 2021 Çarşamba TRT1 Yayın Akışı |Yabancı sinema "Sultan" TRT 1'deLGS'de okul puan veriyor mu 2021? LGS'de okul puanları etkili olacak mı 2021?30 Haziran 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı |Konser Zamanı TRT 2'deUyuşturucu satıcısının kanlı intikamı! Kendisini ihbar eden adamı göğsünden vurduLGS'ye girmeden hangi liseye gidilir 2021? Sınavsız öğrenci alan liseler hangileri?LGS nitelikli okullar taban puanları 2021 | LGS yüzdelik dilim hesaplama nasıl yapılır?30 Haziran 2021 Çarşamba ATV yayın akışı | Çakallarla Dans 5Nuray Sayar ile günlük burç yorumları 30 Haziran 2021 Çarşamba | İkizler burcu, para konusunda güzel gelişmelere hazır mısın?30 Haziran 2021 Çarşamba FOX TV yayın akışı | Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle FOX TV'de
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Konyaspor'dan transer şov! 4 isimle imzaladılar

Konyaspor'dan transer şov! 4 isimle imzaladılar

İç transferleri hızlı bir şekilde yürüten Konyaspor 4 isme imza attırdı. Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza töreninde Alper Uludağ, Eray Birniçan, Ekrem Kayılıbal ve Oğulcan Ülgün ile kendilerini yeşil beyazlı ekibe bağlayan sözleşme imzalandı.

Konyaspor'dan transer şov! 4 isimle imzaladılar

Süper Lig'de yeni sezon kamplarına başlayan takımlar transferde hareketli günler yaşıyor. Kadrolarını güçlendirerek kampa girmek isteyen kulüpler transferde vites artırdı. Konyaspor düzenlediği imza töreninde 4 transfere imza attırdı. 

Alper Uludağ ile 1, Eray Birniçan'la 1, Ekrem Kayılıbal'la 2 ve Oğulcan Ülgün ile 3 yıllık sözleşme yapıldı. 1922 Konyaspor'dan transfer edilen 21 yaşındaki Ekrem Kayılıbal, sağ kanat ve forvet mevkiinde görev alıyor. Altınordu'dan transfer edilen oyuncu Oğulcan Ülgün ise orta saha ve ön liberoda Konyaspor formasını terletecek.

Konyaspor'dan transer şov! 4 isimle imzaladılar

Geçen sezon Altınordu'da 28 maça çıkan ve bu maçlarda 2 gol  atıp 1 de asistle oynayan 23 yaşındaki milli futbolcu Oğulcan Ülgün  35, Ekrem Kayılıbal 99, Eray Birniçan 34 ve Alper Uludağ ise 25 forma numaralarını giyecek. İşte o imza töreninden görüntüler:

Alper Uludağ

Konyaspor'dan transer şov! 4 isimle imzaladılar

Eray Birniçan

Konyaspor'dan transer şov! 4 isimle imzaladılar

Ekrem Kayılıbal

Konyaspor'dan transer şov! 4 isimle imzaladılar

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT