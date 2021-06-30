Konyaspor'dan transer şov! 4 isimle imzaladılar

Süper Lig'de yeni sezon kamplarına başlayan takımlar transferde hareketli günler yaşıyor. Kadrolarını güçlendirerek kampa girmek isteyen kulüpler transferde vites artırdı. Konyaspor düzenlediği imza töreninde 4 transfere imza attırdı.

Alper Uludağ ile 1, Eray Birniçan'la 1, Ekrem Kayılıbal'la 2 ve Oğulcan Ülgün ile 3 yıllık sözleşme yapıldı. 1922 Konyaspor'dan transfer edilen 21 yaşındaki Ekrem Kayılıbal, sağ kanat ve forvet mevkiinde görev alıyor. Altınordu'dan transfer edilen oyuncu Oğulcan Ülgün ise orta saha ve ön liberoda Konyaspor formasını terletecek.

Geçen sezon Altınordu'da 28 maça çıkan ve bu maçlarda 2 gol atıp 1 de asistle oynayan 23 yaşındaki milli futbolcu Oğulcan Ülgün 35, Ekrem Kayılıbal 99, Eray Birniçan 34 ve Alper Uludağ ise 25 forma numaralarını giyecek. İşte o imza töreninden görüntüler:

Alper Uludağ

Eray Birniçan

Ekrem Kayılıbal