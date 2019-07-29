Konyasporlu Ali Karakaya: Avrupa Ligi'ne giden takımın parçası olmak istiyorum

Konyaspor'un genç futbolcusu Ali Karakaya, bu sezonki hedefinin A takımda süre almak ve sezon sonunda UEFA Avrupa Ligi'ne giden takımın bir parçası olmak olduğunu söyledi.

Genç oyuncu Ali Karakaya, kendisinin bile düşünemediği bir anda A takım kadrosuna yükseldiğini, bunun gelişimine olumlu anlamda çok şey kattığını ifade etti. Bu sezonki hedefinin A takımda süre almak ve sezon sonunda UEFA Avrupa Ligi'ne giden takımın bir parçası olmak olduğunu söyleyerı Karakaya, "ilk başlarda gerçekten çok büyük zorluk çektim. Çünkü A takım ile altyapının düzeyi çok farklı. A takımda antrenmanlar çok yoğun ve yorucu geçiyordu. Dinlenmeme, yememe-içmeme dikkat ettim. Bunları yapınca benim adıma iyi bir dönem geçti" dedi.

A takımla birlikte antrenmanlara çıkmasının ve devam etmesinin kendisine olumlu anlamda çok şeyler kattığını belirten Ali Karakaya, "Bunların başında pozisyon bilgim artması ve gelişmesi geliyor. Nerede ne yapmam gerektiğini daha iyi öğrendim. Fiziksel anlamda daha çok güçlendim" diye konuştu.

"KAMPIMIZ OLDUKÇA YORUCU GEÇİYOR"

Kamp çalışmalarının da oldukça yorucu geçtiğini belirten Ali Karakaya, "Hem Bolu hem de Hollanda'da devam eden kamplarımız oldukça yorucu bir şekilde geçiyor. Aykut hocamız bizleri yoğun bir şekilde yeni sezona hazırlıyor. Günde çift antrenman yapıyoruz. O kadar yoruluyoruz ki antrenman dışında kalan zamanlarımızda herkes dinleniyor. Bu çalışmaların bize ligde büyük faydalar sağlayacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"HEDEFİMİZ İLK 5 TAKIM ARASINA GİRMEK"

Bu seneki hedeflerinin ligde ilk 5 beş takım arasına girerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak olduğunu belirten genç futbolcu, "İnşallah bu sene ligde ilk 5 takım arasına girerek UEFA Avrupa Ligi'ne yeniden gitmeyi çok istiyoruz. Bu konuda takımdaki hocalarımıza ve ağabeylerimize çok güveniyorum. İnşallah bu hedefimize sezon sonunda ulaşırız" dedi.

"HEDEFİM PREMİER LİG"

Bu sene A takıma yükselmeyi beklemediğini de ifade eden Ali Karakaya, "Bana geçen sezon sorsalar "Bu yıl A takımda olmayı düşünüyor musun" diye ben açıkçası beklemezdim. Her şey bir anda oldu. Çalıştım. Nasip oldu. İnşallah bu sezon süre alırsam daha da iyi olacağıma inanıyorum" derken, hedefinin A takımımızda sürekli oynamak ve A Milli Takım'a yükseldikten sonra İngiltere Premier Lig'de oynamak" olduğunu sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ali Karakaya'nın açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)

DHA