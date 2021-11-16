Konyaspor'un acı günü! Yönetim Kurulu üyesi Fatih Korkmaz hayatını kaybetti!
Konyaspor camiası, güne üzücü bir haberle uyandı. Konyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Korkmaz koronavirüse yenik düştü. Kulüp kötü haberin ardından resmi hesabından taziye mesajı yayınladı.
Sabahın erken saatleriyle birlikte, Konyaspor'u ve spor camiasını üzecek bir haber duyuruldu. Bir süredir koronavirüs tedavisi gören Konyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Korkmaz, 42 yaşında hayatını kaybetti.
Ölüm haberi Konyaspor camiasını ve sevenlerini yasa boğdu. Haberin duyurulmasının ardından Konyaspor kulübü, resmi Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.
KONYASPOR'DAN TAZİYE MESAJI
Konyaspor resmi hesabından yapılan açıklamada, “Kulübümüzün Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Korkmaz’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Genç yaşında aramızdan ayrılan Fatih Korkmaz’a Allah’tan rahmet, başta Korkmaz ailesi olmak üzere camiamıza başsağlığı dileriz.” ifadeleri kullanıldı.
Kulübümüzün Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Korkmaz’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.— İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) November 15, 2021
Genç yaşında aramızdan ayrılan Fatih Korkmaz’a Allah’tan rahmet, başta Korkmaz ailesi olmak üzere camiamıza başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/wrFR1euvNo