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Konyaspor'un acı günü! Yönetim Kurulu üyesi Fatih Korkmaz hayatını kaybetti!

Konyaspor camiası, güne üzücü bir haberle uyandı. Konyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Korkmaz koronavirüse yenik düştü. Kulüp kötü haberin ardından resmi hesabından taziye mesajı yayınladı.

Konyaspor'un acı günü! Yönetim Kurulu üyesi Fatih Korkmaz hayatını kaybetti!

Sabahın erken saatleriyle birlikte, Konyaspor'u ve spor camiasını üzecek bir haber duyuruldu. Bir süredir koronavirüs tedavisi gören Konyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Korkmaz, 42 yaşında hayatını kaybetti.

Ölüm haberi Konyaspor camiasını ve sevenlerini yasa boğdu. Haberin duyurulmasının ardından Konyaspor kulübü, resmi Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

KONYASPOR'DAN TAZİYE MESAJI

Konyaspor resmi hesabından yapılan açıklamada, “Kulübümüzün Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Korkmaz’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Genç yaşında aramızdan ayrılan Fatih Korkmaz’a Allah’tan rahmet, başta Korkmaz ailesi olmak üzere camiamıza başsağlığı dileriz.” ifadeleri kullanıldı.

 

 

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