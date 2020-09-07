Konyaspor'un U19 takımında forma giyen genç kaleci Mustafa Berzan Tekbaş, Alanya'da denizde yaşadığı boğulma tehlikesinin ardından verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Genç kaleci, Haziran ayında Alanya'da denize girmiş ve boğulma tehlikesi yaşamıştı.

Konyaspor U19 Genç kaleci Mustafa Berzan Tekbaş, haziran sonunda Alanya'da denize girerken boğulma tehlikesi yaşamış ve hastaneye kaldırılmıştı. Mustafa Berzan Tekbaş, 2.5 aylık sürenin sonunda hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Konyaspor'dan yapılan açıklamada, oyuncuya baş sağlığı dilendi.

KONYASPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Konyaspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Alanya'da denizde yaşadığı kaza sonucu bir süredir hastanede tedavi gören U19 takım kalecimiz Mustafa Berzan Tekbaş, hayatını kaybetmiştir. Futbolcumuza Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere Konyaspor camiasına başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verildi.

MUSTAFA BERZAN TEKBAŞ KİMDİR?

15 Nisan 2002 yılında Konya'da dünyaya gelen Mustafa Berzan Tekbaş, 18 yaşında. Futbol kariyerine TFF 2. Lig'de mücadele eden 1922 Konyaspor'da başlayan genç kaleci, aynı sezon Konyaspor'un altyapısına transfer olmuştu. 2019 yılına kadar altyapıda mücadele eden Mustafa, U19 takımına dahil edilmişti.