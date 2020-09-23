Konyaspor'un yeni transferi Erten Ersu kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Sezona Bülent Korkmaz ile giren ancak anlaşmazlıklardan dolayı tecrübeli hocayla yollarını ayıran Konyaspor, İsmail Kartal ile anlaşmıştı. Kartal'ın yeni transferleri, Oğuz Kağan Güçtekin ve Erten Ersu oldu. Bunun üzerine, internette aratılan isim haline gelen Erten Ersu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının cevapları haberimizde...

Konyaspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza törenine sportif direktörümüz Adnan Erkan, 21 yaşındaki ön libero Oğuz Kagan Güçtekin ile 26 yaşındaki Kaleci Erten Ersu katıldı.

Bedelsiz, kiralık olarak kadromuza dahil edilen Oğuz Kağan Güçtekin bir yıllık sözleşme imzalarken, kaleci Erten Ersu ile 2 yıllık anlaşma sağlandı.

Yeni transferlerimiz Oğuz Kağan Güçtekin 16, Erten Ersu ise 54 numaralı formayı giyecek."

ERTEN ERSU KİMDİR?

1994 yılında dünyaya gelen Erten Ersu, Fenerbahçe’de kaleci pozisyonunda görev yapıyor. Futbola 2005 yılında başlayan Erten Ersu Fenerbahçe altyapısında yetişti. Henüz Fenerbahçe forması ile ligde performans sergileyemeyen Erten Ersu 2 kupa maçında forma şansı buldu.

İlk profesyonel maçına 03 Şubat 2015 tarihinde Türkiye Kupası’nda Şükrü Saraçoğlu’nda oynanan Bayburt İl Özel İdare Spor maçında 83. dakikada Mert Günok’un yerine kaleyi devralarak çıktı. 2016-2017 sezonunun başında Gaziantepspor’a 1 yıllığına kiralık gönderilen Ersu, Gaziantepspor formasıyla 2’si lig maçı, 8’i kupa maçı olmak üzere toplam 10 maçta görev aldı.