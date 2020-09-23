Konyaspor'un yeni transferi Oğuz Kağan Güçtekin kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Fenerbahçe'nin genç oyuncuları Oğuz Kağan Güçtekin ve Erten Ersu, Fenerbahçe'ye kiralandı. Bunun üzerine internette aratılan isimler haline gelen Oğuz Kağan Güçtekin kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının cevapları haberimizde...

Konyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Bedelsiz olarak kadromuza dahil edilen oyuncularımız Oğuz Kağan Güçtekin bir yıllık sözleşme imzalarken, kaleci Erten Ersu ile 2 yıllık anlaşma sağlandı." ifadelerine yer verildi.

OĞUZ KAĞAN GÜÇTEKİN KİMDİR?

Mersin'de dünyaya gelen Oğuz Kağan, 6 Nisan 1999 doğumlu. Futbola Fenerbahçe altyapısında başlayan genç oyuncu, 2016-2017 sezonunda sarı lacivertlilerle profesyonel sözleşme imzaladı. Oğuz Kağan, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giydi.

Kariyerinde çıktığı 44 maçta 2 bin 501 dakika süre alan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1 asist kaydetti. Türkiye Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giyen genç futbolcu, milli takımla 45 maçta görev aldı. 2020/2021 sezonunda Konyaspor için mücadele edecek Oğuz Kağan Güçtekin'in güncel piyasa değeri ise 450 bin Euro.